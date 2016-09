Crânio humano é encontrado no trevo da macumba em Foz

Na manhã de ontem (15) a Policia Militar recebeu uma denúncia anônima, a informação era que um crânio humano havia sido encontrado no final da Avenida Felipe Wandscheer, na estrada velha de Guarapuava. Os policiais foram até o local e constataram que era verídico. O crânio sem a mandíbula estava em uma encruzilhada, local popularmente conhecido por trevo da macumba na área rural de Foz do Iguaçu. A menos de dez metros estavam algumas taças e uma garrafa de bebida. Foram acionados IML (Instituto Médico Legal), a Perita da Criminalística e investigadores da Delegacia de Homicídios. Foi feita uma breve avaliação do local e as condições em que o crânio foi encontrado. Feitas as observações a estrutura óssea teve de ser colocada em um saco plástico e levada para o IML. (Cris Neres especial para Gazeta / Foto Cris Neres)

Leia mais na edição impressa