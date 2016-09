F e BPFron apreendem mais de R$100 mil em mercadorias as margens do Rio Paraná

Por volta das 9h da manhã de sexta-feira (16) policiais do grupo NEPOM (Núcleo de Operações Marítimas) em conjunto com policiais do BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira), apreenderam eletrônicos que estavam em uma mata às margens do Rio Paraná, local popularmente conhecido por Favela do Bambu.Segundo a polícia um grupo de pessoas que estava próximo as mercadorias, ao perceber a equipe no local fugiu. Entre os produtos apreendidos estavam celulares de última geração, cartões de memória, drones e até uma câmera portátil. Há suspeita de que um barco avistado navegando pelo rio minutos antes da apreensão, tenha trazido o contrabando do Paraguai. (Cris Neres especial para Gazeta / Foto: PF)

