Delação de Becker revela propinas na prefeitura e mensalinho a vereadores

A delação premiada do ex-secretário da prefeitura, Rodrigo Becker está em um documento de 14 páginas ao qual a Gazeta teve acesso ontem (1º) à noite. As revelações trazem detalhes dos acordos e esquemas de propinas de empreiteiras e de prestadoras de serviços, sendo parte do dinheiro destinada a mensalinhos de vereadores ligados ao grupo político do prefeito afastado Reni Pereira (PSB). Preso desde a deflagração da Operação Pecúlio em 19 de abril, Becker aceitou o acordo com o Ministério Público Federal e obteve a condição de responder o processo em liberdade mediante delação premiada. Empresas ligadas a assessores do prefeito eram usadas para prestarem serviços ao Município, tinham prioridade nos pagamentos e pagavam propinas. (Elson Marques / Foto: Arquivo)

