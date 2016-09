Agente penitenciário federal é morto a tiros em Cascavel

O agente do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, Alex Belarmino de 35 anos, foi morto a tiros aproximadamente às 7h30 manhã de sexta-feira (02), em Cascavel (PR) na rua Jacarezinho próximo ao Lago Municipal. O servidor estava lotado na Penitenciaria de Segurança Máxima de Catanduvas, cidade localizada a 149 km de Foz do Iguaçu. Ele estava na região em missão, e de acordo com informações da Polícia Federal, Alex se preparava para retornar ao município de origem quando foi alvejado por um atirador ainda não identificado. O agente conduzia um veículo Golf, e quando foi baleado perdeu o controle e bateu em outro automóvel que seguia no sentido contrário. O condutor do veículo que colidiu com o Golf não sofreu nenhuma lesão ou escoriações. O atirador usou uma arma 9mm e proferiu aproximadamente 15 tiros, sendo 8 deles contra a vítima e uma das balas acertou a cabeça de Alex que faleceu no mesmo local. (Por: Renata Thomazi (estagiária de jornalismo) Foto: CGN Cascavel)

