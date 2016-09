Candidaturas a vereador do PMDB sofrem novo entrave

Os candidatos a vereador do PMDB, partido que apoia o candidato a prefeito Phelipe Mansur (REDE), tiveram os pedidos de registro de candidatura negados pela Justiça Eleitoral em primeira instância. A decisão foi publicada ontem (5) pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, Marcos Antônio Frason(foto). O motivo é a ausência de documento obrigatório que deveria acompanhar o pedido – certidão negativa de antecedentes criminais da justiça nas duas instâncias. Cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Este é o segundo entrave enfrentado pelos postulantes do PMDB a cadeiras na Câmara Municipal. A primeira foi a apresentação do registro de candidatura após o horário limite. O partido entrou com uma petição e conseguiu fazer com que a justiça eleitoral aceitasse o pedido de registro das candidaturas. Mesmo assim, o processo teve pedido de impugnação. Conforme expressou o juiz na decisão de ontem pelo indeferimento, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se contrário à impugnação apresentada, uma vez que o pedido de registro coletivo das candidaturas foi deferido pelo Juízo. “Quanto ao pedido de registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se por seu indeferimento, ante a ausência de documento essencial ao registro de candidatura”, escreveu Frason. (Elson Marques / Foto: Arquivo)

