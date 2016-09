Carta-compromisso do Codefoz é assinada por todos os candidatos

Os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu assinaram ontem (08) à noite a Carta-Compromisso do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu (Codefoz) no auditório da Delegacia da Polícia Federal em Foz. O compromisso assinado pelos candidatos reúne as propostas da sociedade civil organizada para o desenvolvimento social e econômico do município e para o fortalecimento e qualificação da gestão pública. Os cinco candidatos compareceram ao evento e assinaram a carta. Além de assinar o documento, os candidatos tiveram cerca de oito minutos para apresentar à plenária suas propostas de governo e considerações sobre o conteúdo do documento. Segundo o protocolo da mesa diretora, os candidatos deviam evitar entrar em conflito e bate e boca avisando que o espaço não era um debate mas sim uma apresentação geral de ideias. Mesmo, assim, caso alguém fosse ofendido, estava previsto tempo para réplica ou direito de resposta. Porém nenhum dos candidatos usou este recurso. Cada um trouxe sua opinião sobre o documento e apresentou um resumo do que pretende fazer caso chegue à Prefeitura Municipal. (Da Redação / Kiko Sierich)

