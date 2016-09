Prefeitura altera novamente horários das unidades de saúde dos bairros

A prefeitura alterou novamente os horários de funcionamento das unidades básicas de saúde. O decreto nº 24.826, de 9 de setembro de 2016 publicado ontem (9) no Diário Oficial do Município foi assinado pela prefeita Ivone Barofaldi (PSDB), a secretária de Saúde, Patrícia Gotardello Foster e pelo Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas, João Pereira dos Santos. Os novos horários passam a valer já a partir de segunda-feira, dia 12. As mudanças atendem ao pedido contido em Memorando Interno enviado ao gabinete no dia anterior pela Secretaria Municipal da Saúde. As medidas alteram um decreto de 2015, assinado pelo prefeito Reni Pereira (PSB), atualmente afastado pela justiça federal e cumprindo prisão domiciliar. Na época, Reni reduziu para meio expediente o funcionamento de várias unidades de saúde. (Elson Marques / Fotos: Arquivo)

Leia mais na edição impressa