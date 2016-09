Bombeiros atenderam 2,5 mil vítimas de acidentes de trânsito

Nos oito primeiros meses deste ano o 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu atendeu 2.196 ocorrências de acidentes de trânsito com 2.510 vítimas. O número de acidentes é 2,6% menor com relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 2.229 ocorrências com 2.551 vítimas. Apesar da redução nos acidentes, o número de óbitos aumentou cerca de 45%. De janeiro a agosto de 2015 o Corpo de Bombeiros registrou 22 mortes, e no mesmo período deste ano foram 32 óbitos. A aspirante do Corpo de Bombeiros, Ana Paula Inácio de Oliveira lembra que a corporação contabiliza somente as mortes que ocorrem no local do acidente. Ou seja, o número de vítimas pode ser ainda maior tendo em vista a quantidade de pessoas hospitalizadas que morrem dias depois do acidente. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa