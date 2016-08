Eleitor deverá apresentar a identidade para votar

Com a implantação do sistema biométrico o eleitor será identificado pelas digitais. O novo sistema tem como principal objetivo garantir segurança nas eleições evitando que uma pessoa vote no lugar da outra. Entretanto, ainda poderá ser necessário apresentar um documento de identificação, caso as digitais do cidadão não sejam reconhecidas. A recomendação para que o eleitor leve o documento na hora de votar foi feita ontem (30) pelo diretor do Fórum da Justiça Eleitoral, juiz Geraldo Dutra de Andrade Neto. De acordo com ele, só podem votar as pessoas que fizeram a biometria, com exceção dos casos previstos em lei. “Caso no dia a pessoa que fez o recadastramento, mas não passar na verificação biométrica, poderá votar pelo sistema antigo. Por isso ainda é necessário levar o documento oficial de identificação com foto, além do título eleitoral. Lembrando que o título é mais para a pessoa saber o local, pois apresentando a identidade já é suficiente para votar”, explicou. (Elson Marques / Foto: Divulgação)

