  • Lilian Dos Santos Sievers

    AMIGO CORVO , TALVEZ SEJA MALHAR EM FERRO FRIO….
    E CLAMAR NO DESERTO ….
    MAS , EU GOSTARIA DE BOTAR A BOCA NO TROMBONE,
    PROTESTAR …..IMPLORAR…PEDIR PELO AMOR DE DEUS !!!
    AO POVO DA TERRA DAS CATARATAS !
    ………… VAMOS CUIDAR MAIS DA NOSSA MARAVILHOSA CIDADE !
    ZELAR PELA LIMPEZA, QUE É SINÔNIMO DE BELEZA ,CUIDAR
    DAS PLANTAS , E DAS ÁRVORES DE NOSSAS RUAS E AVENIDAS !
    EM CONSIDERAÇÃO AOS MORADORES , AO NOSSO PLANETA TERRA
    E AOS AMADOS E BENVINDOS TURISTAS ………….

    EU GOSTARIA DE DEIXAR AQUI A CAUSA DO MEU PROTESTO :
    Á UM MÊS , MINHA FILHA COMPROU UM PÉ DE “”MANACÁ” E
    15 MUDINHAS DE CRAVO LÁ NA FEIRINHA DE DOMINGO DA AV
    JUSCELINO KUBITSCHEK
    E MANDOU PLANTAR NO LOCAL ONDE Á ANOS UMA ÁRVORE FOI
    DERRUBADA POR UM TEMPORAL BEM NA FRENTE
    DA LOJA FOLIAS E FANTASIAS DA AV BRASIL , NA FRENTE
    DOS CALÇADOS MIL …. POIS É, MAS P/ NOSSO DESGOSTO : – 4 DAS
    PLANTINHAS SUMIRAM E VÁRIOS GALHOS DA ARVOREZINHA
    FORAM ARRANCADAS SEM DÓ NEM PIEDADE !!!
    …. O PÉ DE MANACÁ ESTÁ CHEIO DE BOTÓES …. E LOGO VAI FLORESCER !!!!

    POR FAVOR …PLEASE …. QUE TAL , MEU POVO !!!! NÃO DESTRUAM
    AS PLANTAS QUE TANTO EMBELEZAM A NOSSA VIDA !!!

    UMA TROVINHA P/ OS QUERIDOS LEITORES

    QU

    LILIAN DOS SANTOS VENÉRA –

  • Lilian Dos Santos Sievers

    FALANDO DE LIMPEZA , AS 2 AVENIDAS PRINCIPAIS _
    AV . JK E AV BRASIL …..SÃO AS SALAS DE VISITA DA GENTE !
    E QUEM CAMINHAR CEDINHO FICA SEM PALAVRAS AO DEPARAR
    COM A ….IMUNDÍCIE ….. QUE SE ENCONTRA AO LONGO DAS RUAS !!!

    AS AUTORIDADES , AO MENOS OS VEREADORES E VICE PREFEITO
    DEVERIAM , SAIR A PÉ … P/ TOMAR CONHECIMENTO ,
    DA FALTA DE CONSIDERAÇÃO DAS PESSOAS E DOS ESTABELECIMENTOS
    COMERCIAIS !!!
    A AV XAVIER DA SILVA … ENTRE A AV BRASIL E A ALMIRANTE BARROSO
    É UM TRISTE EXEMPLO.
    BEM EM FRENTE AO CEBRAC , UM LOCAL IMPORTANTE – E MAIS ADIANTE-
    EM FRENTE Á LOJAS E LOJAS
    A SUJEIRA É CONSTANTE …. E CAUSA REVOLTA AOS PASSANTES .
    POIS O LIXO FICA ESPALHADO ,
    L
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