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AMIGO CORVO , TALVEZ SEJA MALHAR EM FERRO FRIO….
E CLAMAR NO DESERTO ….
MAS , EU GOSTARIA DE BOTAR A BOCA NO TROMBONE,
PROTESTAR …..IMPLORAR…PEDIR PELO AMOR DE DEUS !!!
AO POVO DA TERRA DAS CATARATAS !
………… VAMOS CUIDAR MAIS DA NOSSA MARAVILHOSA CIDADE !
ZELAR PELA LIMPEZA, QUE É SINÔNIMO DE BELEZA ,CUIDAR
DAS PLANTAS , E DAS ÁRVORES DE NOSSAS RUAS E AVENIDAS !
EM CONSIDERAÇÃO AOS MORADORES , AO NOSSO PLANETA TERRA
E AOS AMADOS E BENVINDOS TURISTAS ………….
EU GOSTARIA DE DEIXAR AQUI A CAUSA DO MEU PROTESTO :
Á UM MÊS , MINHA FILHA COMPROU UM PÉ DE “”MANACÁ” E
15 MUDINHAS DE CRAVO LÁ NA FEIRINHA DE DOMINGO DA AV
JUSCELINO KUBITSCHEK
E MANDOU PLANTAR NO LOCAL ONDE Á ANOS UMA ÁRVORE FOI
DERRUBADA POR UM TEMPORAL BEM NA FRENTE
DA LOJA FOLIAS E FANTASIAS DA AV BRASIL , NA FRENTE
DOS CALÇADOS MIL …. POIS É, MAS P/ NOSSO DESGOSTO : – 4 DAS
PLANTINHAS SUMIRAM E VÁRIOS GALHOS DA ARVOREZINHA
FORAM ARRANCADAS SEM DÓ NEM PIEDADE !!!
…. O PÉ DE MANACÁ ESTÁ CHEIO DE BOTÓES …. E LOGO VAI FLORESCER !!!!
POR FAVOR …PLEASE …. QUE TAL , MEU POVO !!!! NÃO DESTRUAM
AS PLANTAS QUE TANTO EMBELEZAM A NOSSA VIDA !!!
UMA TROVINHA P/ OS QUERIDOS LEITORES
QU
LILIAN DOS SANTOS VENÉRA –
FALANDO DE LIMPEZA , AS 2 AVENIDAS PRINCIPAIS _
AV . JK E AV BRASIL …..SÃO AS SALAS DE VISITA DA GENTE !
E QUEM CAMINHAR CEDINHO FICA SEM PALAVRAS AO DEPARAR
COM A ….IMUNDÍCIE ….. QUE SE ENCONTRA AO LONGO DAS RUAS !!!
AS AUTORIDADES , AO MENOS OS VEREADORES E VICE PREFEITO
DEVERIAM , SAIR A PÉ … P/ TOMAR CONHECIMENTO ,
DA FALTA DE CONSIDERAÇÃO DAS PESSOAS E DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS !!!
A AV XAVIER DA SILVA … ENTRE A AV BRASIL E A ALMIRANTE BARROSO
É UM TRISTE EXEMPLO.
BEM EM FRENTE AO CEBRAC , UM LOCAL IMPORTANTE – E MAIS ADIANTE-
EM FRENTE Á LOJAS E LOJAS
A SUJEIRA É CONSTANTE …. E CAUSA REVOLTA AOS PASSANTES .
POIS O LIXO FICA ESPALHADO ,
L
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