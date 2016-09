Cemitérios de Foz tem mais de 12 mil restos mortais aguardando destinação

Ao todo Foz do Iguaçu possui cinco cemitérios, entre eles o São João Batista, Parque Jardim São Paulo, Três Lagoas, Parque Nacional e o Islâmico, de acordo com a central de lutos 85 mil restos mortais estão sepultados na cidade. Desses 60 mil estão dispostos nos túmulos, os 25 mil restantes são ossadas retiradas dos jazigos e depositadas em prateleiras nos ossários municipais. O que chama atenção é que dessas 25 mil ossadas cerca de 12 a 13 mil, aproximadamente 50%, já estão lá há mais de 10 anos acondicionadas no depósito. De acordo com uma lei municipal aprovada em 2013 os ossos guardados por um período que ultrapasse esses 10 anos deve ser destinados a outros fins com o objetivo de liberar espaço nos depósitos. Segundo o responsável pela Central de Lutos Edilson Novaes, existe dois tipos de destinos que os restos mortais podem receber após esse período. (Vinícius Machado/ especial para Gazeta / Robson Meireles (Arquivo)

