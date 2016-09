Ciudad del Este recebe o 1º Encontro Internacional de Turismo e Criatividade

A primeira edição do Encontro Internacional de Turismo e Criatividade em Ciudad del Este será aberta no sábado (10). O encontro vai reunir profissionais e especialistas de turismo na capital do Alto Paraná no sábado (10) e domingo,(11). O evento declarado de Interesse Turístico Nacional pela Senatur terá como tema “O Desenvolvimento bem Sucedido de um Destino, suas Empresas e Residentes”. Participam do 1º Encontro como palestrantes a ex-ministra de turismo do Paraguai, Liz Cramer. Ela foi ministra do Turismo do país vizinho entre 2006 e 2013 e teve seu trabalho reconhecido pelo trade turístico internacional. O arquiteto paranaense Domingos Henrique Bongestabs é outro convidado para falar no evento de turismo na fronteira. (Jackson Lima /Foto: Divulgação)

