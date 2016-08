“Corrupção na Petrobras é apenas a ponta do iceberg”, diz coordenador da Lava Jato

O procurador da República no Ministério Público Federal e coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, DeltanDallagnol participou no último sábado (11) em Foz do Iguaçu do 24º Simpósio das Unimeds do Estado do Paraná (Suespar) no Bourbon Cataratas Convention. Em sua palestra, Dallagnol falou sobre o projeto “10 medidas de combate a corrupção” e apresentou dados da operação Lava Jato, que investiga os crimes de corrupção na Petrobrás. Já na abertura do evento, o procurador afirmou que “a corrupção na Petrobrás é apenas a ponta do Iceberg” que atinge o Brasil. Segundo ele, são desviados anualmente cerca de R$ 200 bilhões do país, valor que poderia ser investido na construção de 10 escolas nos mais de 5 mil municípios brasileiros por ano. (Thays Petters / Fotos: Roger Meirele )

