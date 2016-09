Curso de Medicina da Unila completa 2 anos

A implantação do primeiro curso de medicina de Foz do Iguaçu completou dois anos no dia 18 de agosto. Hoje, são três turmas em andamento e 172 estudantes brasileiros e latino-americanos matriculados na Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila). Em 2020, a cidade ganhará seus primeiros 60 médicos e a cada próximo ano uma nova turma entrará para o mercado de trabalho. Para o coordenador do curso, Luis Fernando Boff Zarpelon, os reflexos da implantação já são sentidos pela comunidade iguaçuense com a atuação dos acadêmicos em atividades hospitalares, unidades básicas de saúde e laboratórios. “Os currículos médicos do mundo inteiro colocam os alunos de forma precoce na prática e as evidências mostram que eles acabam conhecendo melhor a realidade profissional e os próprios pacientes”, explicou o coordenador. (Thays Petters / Fotos: Unila)

