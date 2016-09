Definição do quadro de disputa eleitoral está nas mãos da Justiça

A Justiça Eleitoral define nos próximos dias o quadro da disputa eleitoral em Foz do Iguaçu com o julgamento dos 51 pedidos de impugnação. As primeiras ações ocorreram no sábado (3) e quem teve decisão desfavorável está entrando com recursos nas instâncias superiores. O candidato a prefeito Paulo Mac Donald (PDT), que teve o pedido indeferido por conta de três pedidos de impugnação, já recorreu ao TRE para que a candidatura seja homologada. Por força de lei, até que ocorra nova decisão, Paulo segue normalmente na campanha. Outro candidato a prefeito, Chico Brasileiro (PSD) também sofreu pedido de impugnação, mas ainda aguarda a decisão em primeira instância. Além dos dois candidatos a prefeito, 46 concorrentes a vereador tiveram pedidos de impugnação impetrados na 46ª Zona Eleitoral. Também no sábado o juiz indeferiu o registro das candidaturas a vereador de Valdir de Souza Maninho (PSB), José Carlos Neves (PMN), baseando-se na mesma lei da ficha limpa e de Hermógenes de Oliveira (PSC) por falta de documentação. Maninho deverá recorrer e Hermógenes adiantou que não entregou documentação porque já havia desistido da disputa desde o dia 31. (Elson Marques /Foto: Divulgação)

