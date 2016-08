Justiça condena Prefeitura a indenizar mãe de criança morta em Pronto Atendimento

O Juiz de Direito Rogério de Vidal Cunha, substituto da 1ª Vara da Fazenda Pública, condenou o Município de Foz do Iguaçu ao pagamento de indenização em favor da mãe de uma criança morta em virtude de uma falha no atendimento médico. Segundo consta do processo, a criança D.D.H, à época com 2 anos de idade, chegou no Posto de Atendimento do Bairro Morumbi às 01h58min do dia 8 de maio de 2010 com quadro de febre e dificuldade para respirar, tendo sido atendida e liberada pelo médico plantonista às 02h15min. Como não melhorou, a mãe retornou com a criança ao posto às 03h30min, quando foi novamente atendida e submetida a novos exames. A criança foi diagnosticada com pneumonia extensa e faleceu poucas horas após o primeiro atendimento, às 06h10min do mesmo dia. (Da Redação com assessoria / Foto: Roger Meireles)

