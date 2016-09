Manifestantes protestam contra governo Temer em Copacabana

Centenas de pessoas se reuniram ontem (4) para protestar contra o governo do presidente Michel Temer, em frente ao Hotel Copacabana Palace, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ato ocorre menos de uma semana do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo Senado, que levou seu ex-vice a assumir o governo. Outras manifestações populares estão marcadas em várias cidades do pais. Victor Guimarães, representante do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), disse que cresce nas ruas o movimento de resistência, apesar do boicote da mídia. Guimarães acredita que as pessoas estão atentas a retrocessos nas políticas públicas e direitos sociais. Como exemplo, cita a reforma trabalhista, em discussão no governo e o corte no Programa Minha Casa, Minha Vida. (Isabela Vieira – Repórter da Agência Brasil / Foto: Renan Lúcio/Sputnik)

