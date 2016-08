Conselho Regional de Educação Física intensifica fiscalização em Foz

O Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR) intensificou a fiscalização em academias, clubes, associações e demais locais para fins de atividades físicas em todo o Estado do Paraná. Em Foz do Iguaçu a situação não é diferente. De janeiro até meados de agosto foram mais de 300 visitas a estabelecimentos privados e cerca de 40 processos éticos instaurados. Em todo o Paraná foram mais de 2.200 visitas motivadas por denúncias e pelo menos 300 processos. Para o conselheiro do CREF9, Gustavo Chaves Brandão, o número de processos poderia ser ainda maior caso os profissionais e a população denunciasse o exercício ilegal da profissão. “Ao contrário da medicina, onde os profissionais denunciam os falsos médicos, na educação física não temos este hábito”, comentou. (Thays Petters / Fotos: Divulgação)

