Foztrans arrecadou R$ 3,6 milhões com infrações de trânsito este ano

As mais 75 mil multas emitidas este ano pelo Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans), Guarda Municipal e Estarfi geraram um acumulado de R$ 3,6 milhões aos cofres públicos. No ano passado, o Foztrans arrecadou R$ 5,7 milhões com as infrações de trânsito e a expectativa para este ano é superar R$ 6 milhões. De acordo com a superintendente do Foztrans, Larissa Mantovani todo o valor arrecadado é destinado à manutenção de equipamentos eletrônicos, semáforos, sinalização horizontal e vertical, campanhas educativas e projetos sociais, como a Escolinha de Trânsito e a Escolinha Itinerante. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa