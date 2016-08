Carteiros aprovam indicativo de greve

Em assembleia realizada na manhã dessa segunda-feira (29) 26 carteiros do Centro De Distribuição (CDD) dos correios de Foz do Iguaçu aprovaram por unanimidade o indicativo de greve. A paralisação será nessa sexta-feira a partir de oito da manhã e terá duração de 24 horas. Durante esse período apenas as entregas estarão suspensas, os serviços de atendimento ao público nas agências não serão prejudicados. De acordo com a direção do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná (Sinticom-PR) em Foz do Iguaçu o motivo dessa paralisação é chamar a atenção para a falta de funcionários, exigir a realização de concursos públicos e a contratação daqueles que foram aprovados em processos anteriores. “A última contratação efetiva dos correios no Paraná foi em 2009, outro concurso foi realizado em 2011, mas pouquíssimos candidatos assumiram suas funções. Isso só foi possível por determinação judicial, a ação ainda está na justiça e caso o parecer seja favorável à empresa esses funcionários também podem perder o emprego”, afirma Luiz Carlos Tibes, diretor sindical em Foz do Iguaçu. (Vinícius Machado/especial para Gazeta / Foto: Divulgação)

