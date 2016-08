Acordo definitivo de paz entre as Farc e o governo colombiano entra em vigor

O chefe máximo das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño, o Timochenko, afirmou em Havana, capital cubana, que vai cumprir rigorosamente o acordo definitivo de paz firmado com o governo colombiano, após quase quatro anos de negociações. O acordo, que encerrará um conflito armado de mais de cinco décadas, entrou em vigor à 0h de ontem (29). “Como comandante do Estado-Maior das Farc, ordeno a todos os comandados, às nossas unidades, aos nossos combatentes o cessar-fogo e as hostilidades, de maneira definitiva, contra o Estado colombiano, a partir da meia -noite [28])”, disse nesse domingo o Timochenko. “Acabou a guerra, convivamos como irmãos e irmãs”, acrescentou o chefe guerrilheiro na mensagem que leu no salão El Laguito, do Hotel Nacional de Cuba, em Havana, que foi sede das negociações para o acordo, iniciadas em 19 de novembro de 2012. (Da Agência Brasil / Foto:Divulgação)

