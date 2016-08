Universidades estaduais abrem inscrições para Vestibular de Verão

As universidades estaduais do Norte do Paraná (UENP), Londrina (UEL) e do Paraná (Unespar) e Universidade Estadual de Maringá (UEM) já estão com as inscrições abertas para o vestibular de verão 2017. Nos próximos meses será possível fazer as inscrições em mais duas instituições estaduais. Somando todas as universidades estaduais serão ofertadas mais de dez mil vagas, distribuídas em 285 cursos. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que oferece mais de 1.700 vagas, distribuídas em 67 cursos, foi a primeira a abrir as inscrições dentre as instituições, em 1º de julho. O prazo segue até 12 de setembro. Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever, exclusivamente, pelo endereço www.vestibular.unespar.edu.br. Em Londrina, as inscrições do Vestibular 2017 da UEL, que podem ser feitas no site www.cops.uel.br, seguem até 12 de setembro. A UEL é a instituição que mais irá ofertar vagas dentre as universidades estaduais. Ao todo, 2.480 vagas distribuídas em 53 cursos. (ANPr / Foto: Arquivo)

