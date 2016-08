Público poderá acompanhar Itaipu Ironman 70.3 Brasil Paraguay, neste sábado (27)

Toda a população da fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina está convidada a respirar muito adrenalina nesta sábado (27), no Itaipu Ironman 70.3 Brasil Paraguay, a partir das 9h30. O evento é aberto ao público, com entrada grátis, incluindo transporte. O translado funcionará das 6h às 8h30, com ônibus de ida e volta para quem quiser assistir à largada da prova, na margem paraguaia da usina, em Hernandárias. Mas é preciso fazer o cadastramento, sem falta, no estacionamento do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), ao lado da Barreira Central, na entrada brasileira da usina (fim da Avenida Tancredo Neves), de onde partirão os ônibus rumo ao início do triatlo. Os estacionamentos do CRV, da Central de Cadastramento e da Vila C (atrás do CRV) estarão liberados para o público. (DI Itaipu / Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional)

