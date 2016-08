Aposentados de Foz começam a receber a 1ª parcela do 13º salário

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) começou a pagar nessa semana a aposentados e pensionistas de todo o país a 1ª parcela do 13º Salário. Só em Foz do Iguaçu a expectativa é de que 31.861 pessoas sejam beneficiadas, com dinheiro em mãos mais cedo. Esses aposentados devem contribuir para o aquecimento da economia, movimentando cerca de R$ 20 milhões. De acordo com o gerente executivo do INSS de Cascavel que administra 17 municípios da região Oeste, Maycon Oliveira Veit o órgão tem como prazo máximo previsto em lei até o final de outubro e início de novembro para concluir os pagamentos, porém o adiantamento para final de agosto e início de setembro já se tornou rotina. (Vinícius Machado especial para Gazeta / Roger Meireles (Arquivo)

