Corrida Internacional do Garçom foi realizada com sucesso neste domingo

Alexandre dos Santos Félix do Hotel Nadai e Sara Maria de Almeida do Hotel Continental Inn ocuparam ontem o primeiro lugar no pódio das respectivas categorias na Corrida Internacional do Garçom realizada ontem (28) no estacionamento do Shopping Paladium Catuaí. Pelo menos 53 garçons e garçonetes se inscreveram segundo informações do Sindicato dos Hotéis de Foz do Iguaçu. Os segundo e terceiro lugares da categoria masculina ficaram Pedro Munslinger do Hotel das Cataratas e Francisco César de Moura do Hotel Rafain Palace. Já na corrida feminina, o segundo lugar no pódio foi da garçonete Franciele Müller também do Hotel Continental Inn e Marcela Moraes Prado do Hotel Golden Park (Internacional). Além de medalhas todos os vencedores ganharam presentes de patrocinadores. (Jackson Lima / Roger Meireles)

