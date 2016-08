Iguaçuense atuou no quadro de árbitros nos Jogos do Rio 2016

O maior evento mundial esportivo que aconteceu pela primeira no Brasil os Jogos Olímpicos Rio 2016, que aconteceu de 5 a 21 de agosto, teve um representante de Foz do Iguaçu no quadro de árbitros nas competições da vela. O iguaçuense Allan Godoy atuou como Oficial Técnico (Juiz) do esporte a vela do maior evento do planeta. Para ser convocado Allan participou de vários eventos para comprovar sua capacidade técnica, entre eles, foi aprovado no seminário de Gerente Nacional de Regatas em 2012 e trabalhou no 1º e no 2º evento teste para o RIO 2016 (AqueceRio) em 2014 e 2015. Allan sempre buscou se capacitar para ter uma longa experiência dentro do esporte a vela: Trata-se de um exemplar desportista. Como atleta, representando o ICLI, foi bi-campeão Brasileiro, bi-campeão do Ranking Nacional, Bi-campeão Sul Americano de Vela classe Laser e em 2014 e conquistou uma vaga para o Brasil nos Jogos Pan Americanos 2015 na classe SunFish. (DM.Esportes/Foto: Divulgação)

