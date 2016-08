Santa Terezinha será palco da 6º edição do Pinganalama neste fim de semana

No próximo domingo (28) Santa Terezinha de Itaipu será palco da 6ª edição do Pinganalama. O evento que é aberto ao público acontece no Parque de Exposições e Eventos e deve reunir trilheiros de toda a região, além de participantes de outros estados e do Paraguai e Argentina. A realização é da equipe Lobos da Trilha com o apoio da prefeitura municipal. Para o público, a programação terá início a partir das 8 horas, com a abertura e largada oficial dos pilotos que devem percorrer cerca de 80 quilômetros de trilhas com trechos que contemplam graus de dificuldades em estradas rurais, pastagens, rios e terrenos pedregosos. A organização do evento está programando apresentações de artistas locais a partir das 13 horas. Assim como nos anos anteriores, a entrada no Parque de Exposições e o estacionamento serão gratuitos, sendo proibida somente a entrada de bebidas. (Da assessoria/Foto: Divulgação)

Leia mais na edição impressa