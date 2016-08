Caravana recebe projetos de lei apresentados pelos estudantes

Os estudantes do Ensino Médio dos colégios estaduais do Paraná que participam do projeto Geração Atitude têm até o dia 23 de setembro para apresentar as propostas para projeto de lei em mais uma edição da Caravana da Cidadania. Ao final do concurso, previsto para 23 de novembro, os autores dos 32 projetos selecionados por uma comissão julgadora, juntamente com os professores orientadores, vão conhecer o funcionamento da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Judiciário e do Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB), destaca a importância de despertar nos jovens o interesse pela política. Além do Geração Atitude, ele lembra que a Casa de Leis está de portas abertas para os jovens e que, com frequência, recebe estudantes para conhecer de perto o trabalho dos parlamentares. (Da Redação, com Assessoria/ Foto: Pedro de Oliveira/Alep)

