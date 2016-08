Iguaçuense é o campeão do primeiro Cablestock

O estudante iguaçuense Luiz Fernando Mendonça (17), o Fernandinho, foi o campeão na categoria Open (Profissional) do primeiro Campeonato de Wakeboard da Fronteira realizado no último sábado (27) no Wake Iguassu Cable Park. Apesar da pouca idade, Fernandinho já tem experiência no esporte. Há pelo menos três anos e meio ele pratica o wakeboard no Rio Iguaçu e no Lago de Itaipu. “Comecei incentivado pelo meu irmão, que já praticava. A primeira vez que andei tinha uns 12 anos, daí parei e voltei a treinar para valer há pouco mais de três anos”, contou. (Thays Petters – Assessoria / Fotos: Marcos Labanca)

Leia mais na edição impressa