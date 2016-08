Quadrilha é desmantelada pela Polícia Civil no Jardim Ipê

O Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil de Foz do Iguaçu desarticulou uma quadrilha suspeita de praticar crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação. A prisão dos membros da facção criminosa aconteceu nesta última quinta-feira (25), em uma residência na Rua Campos Jordão, no Jardim Ipê. A equipe do GDE contou com 12 policiais para render quatro integrantes do grupo, que são A.E.S de 25 anos; A.R.P de 22, A.M.S, de 19 anos e C.C.G.F, 19 anos. Além da prisão dos envolvidos, 463 quilos de maconha foram encontrados acondicionados em um tanque de caminhão pronto para ser transportado. No mesmo local ainda foram localizados uma caminhonete de placas MGY-4656 e um veículo Vectra, placa MHM-1616, ambos com sinais de adulteração além de uma pistola, marca Llama, calibre 45 sem numeração. (Por: Renata Thomazi (estagiária de jornalismo) Foto: AI Polícia Civil)

Leia mais na edição impressa