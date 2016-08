Paralisação suspende aulas nas escolas estaduais

Nesta terça-feira, 30, os profissionais da educação promovem o Dia de Luto e de Luta em Defesa da Educação, com atividades públicas e suspensão das atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual. A APP-Sindicato/Foz, entidade que representa educadores de nove municípios da microrregião Oeste, realizará ato público na Praça do Mitre, às 9 horas, e plenárias simultâneas da educação, às 15 horas, na Câmara de Vereadores das cidades de Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia e Itaipulândia. O sindicato estima que a atividade paralisará a maioria das escolas, a exemplo do que acontece todos os anos. Em 30 de agosto, professores e agentes educacionais relembram a repressão violenta sofrida pela categoria em 1988, em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba. Na ocasião, o então governador determinou à PM (Polícia Militar) o uso da força contra os educadores. A violência policial teve cães, cavalos e agressões com bombas e cassetetes. Enquanto eram atacados, os servidores entoavam o hino nacional. (Da assessoria / Foto: Marcos Labanca)

