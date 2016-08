Eleições municipais: Justiça Eleitoral ainda não deferiu as candidaturas

A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para homologar os pedidos de candidatura e julgar as impugnações. Ontem (29) o juiz da 46ª Zona Eleitoral, Marcos Antônio Frason, afirmou que ainda não há decisão sobre os pedidos de candidatura. A demora na emissão de certidões por parte do Tribunal de Justiça do Paraná impossibilita a análise dos processos e os deferimentos. Enquanto o julgamento não acontece, os candidatos que entraram com pedidos de registro podem prosseguir normalmente com a campanha eleitoral. O juiz Frason observou que nesta semana os candidatos que ainda sem as certidões não apresentaram o protocolo do pedido feito no Tribunal de Justiça deverão fazê-lo. “Vamos notificá-los e quem não apresentar o documento do protocolo no TJ poderá ter o pedido de registro de candidatura indeferido”, avisou. (Elson Marques / Foto: Kiko Sierich)

