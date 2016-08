Justiça Eleitoral vai julgar pedidos de impugnação contra 48 candidatos

A justiça eleitoral em Foz do Iguaçu confirmou ontem (25) o recebimento de pedidos de impugnação contra 48 candidatos, sendo dois a prefeito e 46 a vereador. O candidato da Coligação Rumo à Recuperação, Paulo Mac Donald (PDT) teve três pedidos de impugnação. O candidato da Coligação Mudança Segura Chico Brasileiro (PSD) também sofreu pedido de impugnação da candidatura. As representações foram apresentadas também contra os 23 candidatos a vereador pelo PMDB e individualmente contra outros 23 candidatos a vereador pela coligação A Voz do Futuro formada pelo REDE, PSDC e PPL.O chefe do cartório da 46ª Zona Eleitoral, Claudinei Zdanski, disse que ainda não tinha conhecimento do mérito dos pedidos e por isso não repassou detalhes. A maioria dos casos seria em razão de falta de cumprimento das formalidades em convenções, documentações supostamente incompletas ou intempestivas e notícias de inelegibilidade. (Elson Marques / Foto: Kiko Sierich)

