Vereadores vão analisar vetos da prefeita a três projetos da Câmara

Os vereadores analisam nas sessões de setembro vetos a três projetos aprovados na Câmara. As reuniões ordinárias começam a partir de quinta-feira (1º). A prefeita Ivone Barofaldi (PSDB) vetou o recolhimento de veículos em estado de abandono nas vias públicas; a nova regulamentação da exploração publicitária no Município; e parte do projeto que regulamenta a comercialização de alimentos em áreas públicas ou particulares, de modo estacionário e itinerante (food trucks). Os vetos foram protocolados na Câmara devendo ser lidos nas primeiras sessões do mês. Na sequência são encaminhadas para análise das comissões que nos pareceres podem concordar ou não com os vetos. As decisões das comissões são colocadas para decisão em plenário onde o conjunto dos vereadores é que tem a posição soberana sobre os assuntos. (Elson Marques / Foto: Roger Meireles/ Arquivo)

