Delação premiada: Empresário delata fraudes em contratos na saúde

No início da noite de ontem (25) a reportagem da Gazeta teve acesso aos conteúdos das delações premiadas do empresário Euclides de Moraes Barros Junior e do ex-diretor de pavimentação da prefeitura, Girnei de Azevedo. Os dois estavam presos por conta das investigações da Operação Pecúlio e após o acordo com o Ministério Público Federal ganharam o direito de responder o processo em liberdade. O relatório mais longo é do empresário Euclides, apontado pelo MPF como controlador de empresas que tinham facilidades para vencer as licitações ou se beneficiarem com as dispensas geralmente injustificáveis. Em troca do direcionamento e facilitações agentes públicos e gestores recebiam propinas. Na delação, o empresário confessou como aconteciam as fraudes.Em um dos casos ele afirmou que devido à intervenção na Fundação de Saúde que administrava o Hospital Municipal e a decisão dos interventores em não mais prestar serviços de exames para a UPA e PA houve necessidade de contratação emergencial. “Que após 30 dias de prestação do serviço sem contrato, por meio da empresa E-People, o colaborador (Euclides) celebrou contrato emergencial para os citados locais. Que tal contrato se baseou em projeto básico realizado por seu funcionário Reginaldo Sobrinho; que o projeto foi elaborado direcionado ao colaborador que obteve vantagem competitiva em relação a eventuais interessados”, consta na delação. (Elson Marques / Foto: Arquivo)

