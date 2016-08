Tempo reduzido limita apresentações no primeiro dia do horário eleitoral

O tempo do horário eleitoral que antes era em dois blocos diários de 30 minutos cada um foi reduzido para dois de dez minutos. Na televisão um é às 13h e outro às 20h30. No primeiro programa ficou evidente a necessidade de síntese nas apresentações por conta da limitação do tempo. Os candidatos fizeram as apresentações aproveitando ao máximo cada segundo na tentativa de passar a mensagem central da proposta de campanha. O primeiro a se apresentar foi o candidato da coligação O Novo que a Gente quer, Phelipe Mansur (REDE) com o tempo de 01:40. O programa fez alusão às mobilizações populares no país e trouxe uma mensagem de que é possível melhorar o país e a cidade onde vivem as famílias. Por ser novo na política, o candidato se preocupou em fazer uma apresentação mais detalhada do pai de família e empresário. Encerrou com a mensagem da necessidade de renovação na política e assegurou que reúne condições para governar a cidade com competência, transparência e honestidade. (Elson Marques / Foto: Robson Meireles)

