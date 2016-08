Engenheiros e agrônomos dos CREAs participam de evento em Foz do Iguaçu

A 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA) e o 3º Congresso Técnico Científico da Engenharia e Agronomia (Contecc) foram abertos ontem (29) à noite em Foz do Iguaçu. O congresso reúne engenheiros e agrônomos dos 26 estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Segundo o presidente do CREA no Paraná, o engenheiro civil Joel Krüger, a expectativa é que o evento reúna 4 mil pessoas até o fim de semana no Hotel Rafain Palace. O evento que acontece anualmente já foi realizado seis vezes no Paraná. “Esta é a terceira vez em que o evento acontece em Foz do Iguaçu”, disse o presidente. Por causa das condições climáticas o governador do Paraná, Beto Richa não veio à abertura da Semana Oficial de eventos da engenharia em Foz. Os trabalhos começam hoje e prosseguem até quinta-feira, 1º de setembro. Ontem mesmo, os participantes que ainda passavam pelo processo de cadastramento e retirada de material puderam conferir a exposição de trabalhos científicos em diversas áreas da engenharia na seção de posters. (Jackson Lima / Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa