Escola do Legislativo tem novo canal de comunicação com público externo

A nova plataforma foi desenvolvida para facilitar cada vez mais o acesso a ensino gratuito e de qualidade. “É muito importante termos um espaço próprio para que quem esteja interessado tenha um acesso fácil na consulta dos cursos, das notícias e para fazer inscrição. Mais completo, o novo site vai auxiliar na divulgação da escola, principalmente, para o público externo”, afirma Dylliardi Alessi, diretor da Escola do Legislativo. Pelo site, é possível acompanhar a programação de cursos e palestras, fazer inscrições nos eventos de interesse e buscar a emissão dos certificados de participação. Também estão disponíveis notícias e fotos dos eventos realizados. É possível, por exemplo, acompanhar a cobertura completa do Projeto Parlamento Universitário, quando 54 estudantes universitários do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná simularam as funções legislativas. (Da Redação, com Assessoria / Foto: Laura Ling/Alep)

