Pelotão de ações anfíbias da PM do Paraná é referência no Brasil

O Corpo de Operações de Busca e Repressão Anfíbio (Cobra), do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), grupo especializado na atuação em ambiente hídrico na área de fronteira, tem três anos de criação e já apreendeu 49 embarcações e 84 veículos usados para o contrabando; retirou de circulação mais de seis mil caixas de cigarros avaliadas em cerca de R$ 13 milhões. As operações policiais resultaram ainda em 21 quilos de crack apreendidos e 17 pessoas presas.

Os resultados colocam o Pelotão Cobra no cenário nacional como um grupo capacitado para atuar em terra, água e até em operações aéreas (com apoio de aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas – BPMOA). A meta é prevenir a ação de contrabandistas e garantir a segurança da fronteira, principalmente entre o Paraná e o Paraguai, além das divisas do Estado com Argentina e Mato Grosso do Sul. (Da Redação/Foto: Divulgação)

