Tratados comerciais são vitais para o agronegócio, diz Richa

O governador Beto Richa defendeu nesta quinta-feira (29), na abertura do 4º Fórum de Agricultura da América do Sul, em Curitiba, um esforço junto aos governos nacionais e organismos multilaterais da região para aprofundar e acelerar a negociação de tratados comerciais com outros blocos econômicos, como a União Europeia. “O investimento em infraestrutura de transporte e logística, biotecnologia, genética, agricultura digital e novas soluções integradas é fundamental para ampliar o poder de competição do agronegócio na América do Sul. Mas também precisamos priorizar essa outra frente de trabalho que é estratégica para os nossos países”, afirmou o governador, aos mais de 300 participantes do evento, de 13 países e de 21 instituições públicas e privadas. “Sem esses acordos, nosso agronegócio, por mais produtivo que seja, continuará sendo prejudicado por barreiras sanitárias, fitossanitárias, ambientais e de outras naturezas, sem falar das punitivas alíquotas tarifárias levantadas por países cujos custos de produção são muitos mais elevados que os nossos”. (Da ANPR / Foto: Divulgação)

