Regulamentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e da Construção Civil

Segundo o Diário Oficial de Foz do Iguaçu desta quarta-feira (24), mesmo os estabelecimentos prestadores de serviço em atividades no setores do turismo, comércio e indústria serão obrigados a apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). O Decreto nº 24.774 regulamenta todos os procedimentos relativos à aplicação do plano.

A adoção do PGRS no município objetiva “recuperar e melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente urbano e rural, prevenindo a saúde pública; combater a disseminação de insetos, pragas e roedores que se desenvolvem no lixo mal acondicionado; preservar os mananciais e os cursos d’água do lançamento de lixo e outros resíduos que poluem as águas e contaminam o ambiente; ampliar a vida útil do aterro sanitário; incentivar formas de organização social que cooperam na separação, coleta e reciclagem de resíduos gerados no município, criando emprego e renda. (Da Redação / Foto: Divulgação)

