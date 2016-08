Samek fala sobre os desafios da integração regional em Fórum de Agricultura em Curitiba

Há 13 anos à frente da Itaipu Binacional, uma empresa já consagrada como símbolo da união entre Brasil e Paraguai, o diretor-geral brasileiro, Jorge Samek, foi um dos palestrantes no painel Desintegração e a Nova Integração Sul-Americana, durante o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul, nesta sexta-feira (26), no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. O evento começou na quinta-feira (25) e teve a Itaipu como uma das empresas patrocinadoras. Samek falou sobre a sua experiência na Itaipu. Em suas palavras, integração “é uma das coisas mais difíceis do mundo”, principalmente pela questão política. “O processo de integração não pode depender da questão política. Porque a política é a arte de procurar defeito. Aí você acha o defeito e diagnostica de forma equivocada. E depois dá um remédio errado”, comparou. (DI Itaipu / Fotos; Carlos Ruggi/Itaipu Binacional)

