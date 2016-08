Corrida do Soldado reúne mais de 800 competidores

Muita gente acordou cedo neste domingo (28) para participar da Corrida do Soldado em Foz do Iguaçu. O evento, promovido pelo 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), contou com a participação de 868 atletas divididos entre as provas de 5 e 10 quilômetros. “Além dos participantes de Foz e cidades vizinhas, tivemos atletas do Paraguai e da Argentina”, disse o organizador do evento, capitão Daniel da Conceição Freire. Segundo ele, alguns imprevistos ocorreram durante a prova, mas nada que tenha atrapalhado a execução do evento. “Duas pessoas não tiveram seu chip ‘lido’, na largada, mas mesmo assim foram premiadas. Além disso, os dois primeiros colocados da prova de 10 km foram desclassificados porque erraram o caminho”, contou. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e todos os participantes ganharam medalhas. (Thays Petters / Foto: Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa