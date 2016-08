Candidatos a prefeito se comprometem com o desenvolvimento sustentável de Foz

Os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu Phelipe Mansur (Rede), Tulio Bandeira (Pros) e Sérgio Barros (PSC) assinaram nesta sexta-feira (26) na Câmara de Vereadores a Carta do Programa Cidades Sustentáveis, comprometendo-se, caso eleitos, a seguir os 12 eixos do programa, que estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O candidato Chico Brasileiro (PSD) foi representado pelo seu vice, Gessani da Silva (PP). Paulo Mac Donald Ghisi (PDT) também não compareceu, mas enviou como representante o coordenador de campanha Pedro Basso. Com a assinatura, eles também se comprometem em debater o tema durante as eleições. O Programa Cidades Sustentáveis é uma iniciativa promovida em parceria entre o Instituto Ethos, a Rede Nossa São Paulo e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Entre os municípios da Amop, ele conta com a parceira da Itaipu Binacional, por meio do Programa Cultivando Água Boa. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa