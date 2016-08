Atividades de rua movimentaram fim de semana dos candidatos a prefeito

A campanha eleitoral se intensificou no fim de semana com os candidatos a prefeito partindo para o corpo a corpo e realizando atividades em vias públicas. Houve caminhada pelo centro da cidade, carreata pelos bairros e visita aos principais eixos comerciais, eventos e comunidades mais populosas. Com a movimentação a campanha efetivamente ganhou faltando cinco semanas para as eleições. O candidato a prefeito pela coligação Mudança Segura, Chico Brasileiro (PSD) e o vice Gessani da Silva (PP) realizaram caminhada sábado (27) pela Avenida Brasil reunindo, segundo a assessoria, mais de 500 pessoas, entre candidatos a vereador, apoiadores e lideranças comunitárias. “Nossa caminhada na Avenida Brasil, coração econômico da cidade, foi uma demonstração da receptividade da nossa candidatura, pois conversamos com empresários, trabalhadores e populares. Optamos pelas caminhadas porque queremos uma campanha com pé no chão, gastando sola de sapato para conversar com as pessoas”, destacou Chico Brasileiro. No domingo, ele cumpriu agenda nos bairros Morumbi e Vila Brás e também gravou programa eleitoral. (Elson Marques / Fotos: Assessorias / Fotos: Guiaroni/Silvio Veras/ Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa