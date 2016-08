Perícia constata irregularidades nas obras da Felipe Wandscheer

Peritos do Núcleo Técnico e Científico da Polícia Federal prosseguem com as medições das obras de pavimentação investigadas na Operação Pecúlio. A perícia busca verificar a veracidade das denúncias de fraudes. Na manhã de ontem (26) amostras foram coletadas na Avenida Felipe Wandscheer onde estão sendo executadas obras de duplicação licitadas pela prefeitura com recursos federais do PAC. Em um trecho recém construído, a diferença de espessura é de 22 centímetros. A base, sub-base e asfalto que juntos deveriam ter 57 centímetros de espessura estão com apenas 35. Em nota divulgada no início dos trabalhos, a PF informou que havia suspeitas de fraudes tanto na qualidade quanto na quantidade de material aplicado nas obras. A extração das amostras é feita utilizando uma perfuratriz de alta rotação. Após a retirada, as amostras são medidas e analisadas em laboratório do Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal. A perícia é uma ação conjunta da PF, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Os órgãos continuam apurando supostos crimes, como os de fraude à licitação e desvio de recursos públicos. (Elson Marques / Fotos: Arquivo)

Leia mais na edição impressa