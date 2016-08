Nova barreira da Operação Muralha é instalada na Ponte da Amizade

A Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu iniciou ontem (8) uma nova etapa da Operação Muralha. Dessa vez com o efetivo concentrado na Ponte Internacional da Amizade, a operação visa inibir o contrabando de drogas e armamento, oferecendo mais segurança durante o período dos Jogos Olímpicos 2016. São mais de 70 servidores lotados na cabeceira da ponte, desses 35 vieram de outros municípios brasileiros especialmente para a operação. O delegado-chefe da Delegacia Receita Federal, Rafael Dolzan, explica que a operação é um redirecionamento estratégico da Operação Muralha, que atuou durante mais de 80 dias na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu. “Estamos fazendo na zona primária para dar mais segurança no período de jogos olímpicos e paraolímpicos, durante esses dois eventos estaremos com as equipes fiscalizando todos os veículos e pessoas que passam pela Ponte da Amizade”, informou. (Lilian Céspedes / Fotografia: Roger Meireles)

