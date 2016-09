Paraná reforça acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei

O Paraná reforçou os investimentos no atendimento social a adolescentes em conflito com a lei e suas famílias. O Governo do Estado, com a aprovação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), destinou R$ 13 milhões do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) para o programa estadual Liberdade Cidadã. Ao todo, 144 municípios poderão pedir o recurso, que será repassado do fundo estadual para os fundos municipais. O valor deverá ser usado no atendimento social dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto – sem internação. A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, afirma que os investimentos do Governo do Estado para a inclusão e acompanhamento das famílias na rede de proteção social contribuem para reduzir a exposição de crianças e adolescentes a situações de risco e vulnerabilidade social. (ANPr / Foto:Rogério Machado/SECS)

