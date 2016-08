Paulo reforça pré-candidatura a prefeito e lança projetos para resgatar a cidade

Durante encontro regional com a presença do secretário da executiva estadual Adalberto Grein, realizado ontem (24) à noite, o PDT reforçou a pré-candidatura de Paulo Mac Donald a prefeito. Na oportunidade ele anunciou que recebeu dos advogados a informação de que não há mais nenhum impedimento jurídico para lançamento da candidatura. Com isso, o ex-prefeito, em clima de empolgação, fez um pronunciamento conclamando a sociedade para um projeto de resgate da cidade. O ato marca o início da formatação do quadro para disputa das eleições deste ano. “A nossa pré-candidatura tem como objetivo principal fazer com que a prefeitura volte a servir à população e não a uma organização criminosa, formada por corruptos”, destacou. Para melhorar os serviços públicos municipais, Paulo afirmou que o grupo político tem planos para obtenção de recursos por meio da economia, racionalidade e eficiência. (Elson Marques / Fotos: Enrique Alliana)

