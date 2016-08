Presidente da Embratur defende lei que beneficia turismo de Foz do Iguaçu

Vinícius Lummertz, ao reassumir a presidência da Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo, nesta quinta-feira (14), reafirmou que, entre as metas de sua gestão, está a criação das Áreas Especiais de Interesse Turístico, legislação que tramita na Casa Civil do governo federal. Essa medida interessa especialmente a Foz do Iguaçu, que seria a primeira cidade beneficiada com nova lei. A promessa já havia sido feita pelo Ministério do Turismo e a própria Embratur. O superintendente de Comunicação Social de Itaipu e vice-presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piolla, esteve na solenidade de posse do presidente do instituto, em Brasília (DF). “Vinicius Lummertz é o nome certo para comandar a Embratur. Além de ser um dos profissionais mais qualificados que existem hoje no setor, com experiência comprovada, ele conta com apoio de todas as entidades que compõem o trade turístico nacional. É um grande parceiro do Destino Iguaçu”, elogiou Piolla. (Da Redação com JIE /Foto: Kiko Sierich)

